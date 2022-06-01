Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022

Збірна України вийшла у фінал плей-оф кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Шотландію у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українців.

Відкрив рахунок у матчі Андрій Ярмоленко, який після геніального пасу Руслана Маліновського майстерно розібрався із захистом і воротарем шотландців. На початку другої половини гри подвоїв перевагу українців Роман Яремчук - форвард виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику та відправив м'яч у дальній кут воріт шотландців.

Збірна Шотландії відквитала один гол на 79-й хвилині гри, відзначився Макгрегор.

Крапку у грі поставив Артем Довбик, який вийшов переграв голкіпера на останній хвилині гри.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, Плей-оф

Півфінал, 01 червня

Шотландія - Україна 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Ярмоленко, 0:2 - 49 Яремчук, 1:2 - 79 Макгрегор, 1:3 - 90+5 Довбик

Шотландія: Гордон, Робертсон (к), Купер (Гендрі, 68), Генлі, Мактоміней, Гіккі, Макгрегор, Гілмор (Армстронг, 68), Макгінн, Дайкс (Крісті, 46), Адамс.

Запасні: Маршалл, Келлі, О’Доннелл, Суттар, Маккенна, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор.

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 90+3), Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко, Циганков (Мудрик, 72), Ярмоленко (к) (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Запасні: Пятов, Різник, Соболь, Бондар, Сирота, Піхальонок, Качараба.

Попереджені: Дайкс (45), Макгінн (59) — Яремчук (5), Маліновський (12), Шапаренко (84).