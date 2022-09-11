Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло

Джерело - Чемпіон.

Уже за доброю традицією, фанати вільнюського Жільгіріса заспівали всесвітньовідомий хіт харківських ультрас про царя країни-терориста.

Цього разу заряд "путін - ху*ло" прозвучав на матчі Лігі конференцій у Братиславі між місцевим Слованом і Жільгірісом.

Гра завершилась унічию - 0:0.

Представник України в ЛК Дніпо-1 програв вдома одному з фаворитів нідерландському АЗ Алкмару (0:1).

Нагадаємо, фанати литовського клубу є побратимами з українськими ультрас по регулярно проводять акції підтримки України. Раніше на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанати влаштували божевільну підтримку України.

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