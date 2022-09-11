Головне
Збірна України поступилася Польщі в 1/8 фіналу Євробаскету
Сьогодні 15:01 832
Формула-1: Особистий залік пілотів
Сьогодні 18:15 4790
Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе: результати матчів Серії А
Сьогодні 17:59 302
Ферстаппен під машиною безпеки виграв Гран-прі Італії-2022
Сьогодні 17:41 140
Медведенко і Усик рятують СК Авангард
Сьогодні 17:27 138
Динамо - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 16:58 632
Колос мінімально здолав Металіст у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 135
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:45 139
Фільченко став чемпіоном Європи-2022 в стрибках з трампліна
Сьогодні 15:14 217
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 15:08 13297
Блоги
Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло
Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:51 123
Відео дня. Військовий ЗСУ, який звільняв Високопілля, зробив перший символічний удар по м'ячу в матчі Кривбас - Верес
Відео дня. Військовий ЗСУ, який звільняв Високопілля, зробив перший символічний удар по м'ячу в матчі Кривбас - Верес Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 971
Півзахисник Лейпцига гарматним ударом вразив ворота Боруссії ВІДЕО
Півзахисник Лейпцига гарматним ударом вразив ворота Боруссії ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 20:09 504
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ Віктор Слюсаренко
Вчора 17:54 2767
Брагару вивів вперед Чорноморець у матчі з Шахтарем
Брагару вивів вперед Чорноморець у матчі з Шахтарем Віктор Слюсаренко
Вчора 17:19 491
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! Андрій Твердохліб
Вчора 11:25 4748
Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею - ВІДЕО
Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею - ВІДЕО Віктор Слюсаренко
09.09.2022 18:26 3952
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею Віктор Слюсаренко
09.09.2022 18:14 2547
Таллес відкрив рахунок у матчі Рух - Зоря - помилився Мацапура
Таллес відкрив рахунок у матчі Рух - Зоря - помилився Мацапура Віктор Слюсаренко
09.09.2022 17:48 603
Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче
Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче Віктор Слюсаренко
09.09.2022 16:00 4355
Данк Геруна потрапив до ТОП-10 моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022
Данк Геруна потрапив до ТОП-10 моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022 Віктор Слюсаренко
09.09.2022 15:45 318
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2022 13:07 13189
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Андрій Твердохліб
09.09.2022 12:41 15578 2
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
09.09.2022 11:26 12619
Динамо провалилося в обороні і пропустило від Фенербахче на останніх хвилинах матчу ЛЄ - відео
Динамо провалилося в обороні і пропустило від Фенербахче на останніх хвилинах матчу ЛЄ - відео Андрій Дунець
08.09.2022 22:32 2276
Циганков забив елегантний гол у ворота Фенербахче в Лізі Європи - ВІДЕО
Циганков забив елегантний гол у ворота Фенербахче в Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
08.09.2022 22:11 4433
Динамо пропустило перший гол від Фенербахче у матчі Ліги Європи через помилку Гармаша - ВІДЕО
Динамо пропустило перший гол від Фенербахче у матчі Ліги Європи через помилку Гармаша - ВІДЕО Андрій Дунець
08.09.2022 20:57 2139
Фани Фенербахче сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо
Фани Фенербахче сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо Андрій Дунець
08.09.2022 19:15 1258
Новий король Камп Ноу: Левандовський зробив перший хет-трик за Барселону в ЛЧ
Новий король Камп Ноу: Левандовський зробив перший хет-трик за Барселону в ЛЧ Андрій Дунець
08.09.2022 14:15 2036
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Андрій Дунець
08.09.2022 12:49 10053
Прямі трансляції

Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло

Сьогодні 16:51 Андрій Твердохліб 125 0
Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло
#Жільгіріс Вільнюс

Джерело - Чемпіон.

Уже за доброю традицією, фанати вільнюського Жільгіріса заспівали всесвітньовідомий хіт харківських ультрас про царя країни-терориста.

Цього разу заряд "путін - ху*ло" прозвучав на матчі Лігі конференцій у Братиславі між місцевим Слованом і Жільгірісом.

Гра завершилась унічию - 0:0. 

Представник України в ЛК Дніпо-1 програв вдома одному з фаворитів нідерландському АЗ Алкмару (0:1).

Нагадаємо, фанати литовського клубу є побратимами з українськими ультрас по регулярно проводять акції підтримки України. Раніше на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанати влаштували божевільну підтримку України.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 1965
Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022 Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022 1645
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 4790
Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу 8076
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13297
Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи 3586
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9160 6
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13487
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 43935 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69625 5
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20542
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25003