Слава Україні: фани Жальгіріса знову підтримали український народ на матчі ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів литовський Жальгіріс приймав у Вільнюсі норвезький Буде/Глімт.

Вболівальники господарів укотре відзначилися яскравою проукраїнською позицією на тлі повномасштабної агресії росії. "Слава Україні - Героям Слава!" - лунало з трибун на 44-й хвилині поєдинку.

🔊 W pewnym momencie z trybun można było usłyszeć gromkie "Sława Ukrainie". 🇺🇦👏#ZALBOD #UCL pic.twitter.com/lQBkZHz3ps — FK Bodø/Glimt Polska 🇵🇱 (@Glimt_PL) August 9, 2022

На жаль, у чисто футбольних справах цього вечора в Жальгіріса все було не настільки добре. Литовці зіграли внічию (1:1), але за підсумком двох зустрічей далі пройшов Буде/Глімт, позаяк перший матч виграв саме норвезький клуб із розгромним рахунком 5:0.

У раунді плей-оф кваліфікації ЛЧ Буде/Глімт протистоятиме загребському Динамо.

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