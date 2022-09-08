Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Сьогодні 21:40 705
Дніпро-1 - АЗ Алкмар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Сьогодні 21:56 1724
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Сьогодні 21:40 16626
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Сьогодні 21:07 505
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 20:59 8768
Став відомий транслятор матчів збірної України
Сьогодні 19:40 525
Поттер - новий головний тренер Челсі
Сьогодні 18:55 416
Луческу назвав склад Динамо на матч з Фенербахче
Сьогодні 18:46 1189
Швед - у команді тижня Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:36 395
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
Сьогодні 17:35 12095
Прямі трансляції

Вільярреал дотиснув Лех. Результати 1 туру Ліги конференції

Сьогодні 22:11 198 0
Результати 1 туру Ліги конференції
Вільярреал дотиснув Лех. Результати 1 туру Ліги конференції
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.

Ліга конференцій 2022/2023
1 тур, 08 вересня

Андерлехт - Сількеборг 1:0 (0:0)

Гол:  1:0 - Фабіу Сілва (з пенальті).

Аустрія - Хапоель Беер-Шева 0:0

Баллкані - ЧФР Клуж 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Тачі, 1:1  - 90 Матіас

Вільярреал - Лех 4:3 (3:1)

Голи: 0:1 - 2 Скурась, 1:1 - 32 Чуквезе, 2:1 - 36 Баена, 3:1 - 40 Баена, 3:2 - 46 Ісхак (пен), 3:3 -61 Ісхак, 4:3 - 89 Коклен

Словацко - Партизан 3:3 (2:0)

Голи: Калабішка, 5, 19, Козак, 83 — Діабате, 47, 52, Гомеш, 61.

Фіорентина - РФС 1:1 (0:0)

Голи: Барак, 56 – Іліч, 74.

Хартс - Башакшехір 0:4 (0:1)

Голи: Калдирим, 26, Ндайшиме, 67, Кінгслі, 85 (автогол), Озджан, 82.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8768
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 16626
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 12095
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3966
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря 3873
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 2430
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69593 5
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 13289
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9209 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 220720 3
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14444 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17487 1