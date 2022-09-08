Вільярреал дотиснув Лех. Результати 1 туру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.
Ліга конференцій 2022/2023
1 тур, 08 вересня
Андерлехт - Сількеборг 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Фабіу Сілва (з пенальті).
Аустрія - Хапоель Беер-Шева 0:0
Баллкані - ЧФР Клуж 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 65 Тачі, 1:1 - 90 Матіас
Вільярреал - Лех 4:3 (3:1)
Голи: 0:1 - 2 Скурась, 1:1 - 32 Чуквезе, 2:1 - 36 Баена, 3:1 - 40 Баена, 3:2 - 46 Ісхак (пен), 3:3 -61 Ісхак, 4:3 - 89 Коклен
Словацко - Партизан 3:3 (2:0)
Голи: Калабішка, 5, 19, Козак, 83 — Діабате, 47, 52, Гомеш, 61.
Фіорентина - РФС 1:1 (0:0)
Голи: Барак, 56 – Іліч, 74.
Хартс - Башакшехір 0:4 (0:1)
Голи: Калдирим, 26, Ндайшиме, 67, Кінгслі, 85 (автогол), Озджан, 82.