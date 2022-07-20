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Слава Україні: на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанатати влаштували божевільну підтримку України

Сьогодні 10:22 Андрій Твердохліб 767 0
Слава Україні: на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанатати влаштували божевільну підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Фанати вільнюського Жалгіріса, які є давніми друзями уболівальників Динамо, епічно підтримали український народ на матчі своєї команди проти шведського Мальме в 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відео з гри опублікував у своєму Facebook президент асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

Замість тисячі слів, просто дивіться й насолоджуйтесь.

Господарі здобули перемогу - 1:0. Матч-відповідь відбудеться 28 липня в Мальме.

Раніше баскетболісти каунаського Жільгіріса підтримали Україну перед матчем Євроліги УЛЕБ.

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