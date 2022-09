Лейпциг після поразки донецькому Шахтарю у матчі Бундесліги впевнено переграв дортмундську Боруссію (3:0).

Один з голів на рахунку Домініка Собослаї. Півзахисник зарядив шалену гармату з-за меж штрафної.

SZOBOSZLAI FROM WAY OUTSIDE THE BOX 😳 pic.twitter.com/8LMPSRVTpN