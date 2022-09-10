Лейпциг розгромив Боруссію, Баварія втратила перемогу: результати матчів 6 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

6 тур, 10 вересня

Айнтрахт - Вольфсбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Лакруа

Баварія - Штутгарт 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Тел, 1:1 - 57 Фюріх, 2:1 - 60 Мусіала, 2:2 - 90+2 Гірассі

Герта - Баєр 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Демірбай, 1:1 - 56 Сердар, 2:1 - 74 Ріхтер, 2:2 - 79 Шик

Гоффенгайм - Майнц 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Крамарич, 2:0 - 69 Премерь, 3:0 - 80 Даббур, 3:1 - 83 Кор, 4:1 - 90+1 Кадержабек

Лейпциг - Боруссія Д 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Орбан, 2:0 - 45 Собослай, 3:0 - 84 Хайдара

Сьогодні, 10 вересня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Шальке - Бохум