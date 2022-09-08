Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру Ліги Європи київське Динамо грало на виїзді проти турецького Фенербахче.

Доля поєдинку вирішилася на 93-й хвилині матчу. Захисники Динамо зіграли неуважно у власному штрафному майданчику, чим уміло скористався форвард турецького клубу Міші Батшуаї.

Відео голу

Повну версію матчу дивіться тут.

Цей гол став переможним для Фенербахче - 2:1.

Фани стамбульців сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua