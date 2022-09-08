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Динамо провалилося в обороні і пропустило від Фенербахче на останніх хвилинах матчу ЛЄ - відео

Сьогодні 22:32 Андрій Дунець 365 0
Динамо провалилося в обороні і пропустило від Фенербахче на останніх хвилинах матчу ЛЄ - відео
#Батшуаї, #Ліга Європи, #Фенербахче, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру Ліги Європи київське Динамо грало на виїзді проти турецького Фенербахче. 

Доля поєдинку вирішилася на 93-й хвилині матчу. Захисники Динамо зіграли неуважно у власному штрафному майданчику, чим уміло скористався форвард турецького клубу Міші Батшуаї.

Відео голу

Повну версію матчу дивіться тут.

Цей гол став переможним для Фенербахче - 2:1.

Фани стамбульців сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо.

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