Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру Ліги Європи київське Динамо грало на виїзді проти турецького Фенербахче.
Доля поєдинку вирішилася на 93-й хвилині матчу. Захисники Динамо зіграли неуважно у власному штрафному майданчику, чим уміло скористався форвард турецького клубу Міші Батшуаї.
Відео голу
Повну версію матчу дивіться тут.
Цей гол став переможним для Фенербахче - 2:1.
Фани стамбульців сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо.
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