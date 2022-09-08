Фани Фенербахче сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники турецького Фенербахче знову пробили дно людяності напередодні зустрічі з київським Динамо у 1 турі Ліги Європи УЄФА.

Мережею активно поширюються світлини, на яких фанати стамбульського клубу одягнуті в маски президента росії (терористичної держави) на тлі триколору.

Нагадаємо, вболівальники Фенербахче скандували прізвище Путіна під час домашнього матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти того ж таки Динамо цього літа.

Нагадаємо, 8 вересня київське Динамо матчем проти турецького Фенербахче візьме старт у Лізі Європи-2022/23. Матч 1 туру групи В відбудеться на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу о 19:45 за київським часом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua