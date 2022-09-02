Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4 туру Італійської Серії А Аталанта приймала Торіно. Головним героєм зустрічі став Тен Копмайнерс, який відзначився хет-триком.

Два із трьох голів нідерландського півзахисника Аталанти були забиті з пенальті, а ось м'яч, проведений на 47-й хвилині, став справжнім шедевром. Удар вийшов у стилі партнера по команді - українця Руслана Маліновського.

Відео голу

Повну версію матчу дивіться тут.

Аталанта виграла матч із рахунокм 3:1, а Маліновський з'явився на полі аж на 80-й хвилині гри.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua