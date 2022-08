Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновськиий потужним ударом відкрив рахунок у матчі з Міланом у межах 2 туру Серії А.

Сталося це на 29-й хвилині. Асистував півзахиснику збірної України - Мехле.

Malinovskyi what a hit to give Atalanta the lead over Milan pic.twitter.com/dq4wSs2GEo