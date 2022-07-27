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Лунін відбив пенальті в матчі за Реал, але суддя скасував сейв українця - ВІДЕО

Сьогодні 14:59 Андрій Дунець 819 0
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал, але суддя скасував сейв українця - ВІДЕО
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал нашого Андрія Луніна зіграв товариський поєдинок у Сан-Франциско (США) проти мексиканського Клубу Америки.

Український голкіпер провів на полі весь матч і ледь не став героєм. Наприкінці зустрічі Лунін парирував пенальті, але в мить удару зробив значний заступ обома ногами за лінію воріт. Одинадцятиметровий перебили і на 82-й хвилині гри рахунок став остаточним - 2:2.

Відео сейву Луніна

Відео голів

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