Лунін відбив пенальті в матчі за Реал, але суддя скасував сейв українця - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал нашого Андрія Луніна зіграв товариський поєдинок у Сан-Франциско (США) проти мексиканського Клубу Америки.

Український голкіпер провів на полі весь матч і ледь не став героєм. Наприкінці зустрічі Лунін парирував пенальті, але в мить удару зробив значний заступ обома ногами за лінію воріт. Одинадцятиметровий перебили і на 82-й хвилині гри рахунок став остаточним - 2:2.

Відео сейву Луніна

Lunin protesta porque cree que no se ha adelantado en el penalti, pero ponen la repetición y… 😂 pic.twitter.com/R6otuiABFA — Juan López (@Juanlopezf10) July 27, 2022

Відео голів

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