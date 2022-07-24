Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

В американському Парадайсі Реал поступився Барселоні у контрольному матчі.

Контрольний матч

24 липня

Реал - Барселона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 27 Рафінья

Реал: Куртуа - Васкес (Одріосола, 71), Мілітао (Вальєхо, 62), Рюдігер (Менді, 46), Алаба (Начо, 46) - Вальверде (Модрич, 46), Тчуамені (Кроос, 46), Камавінга (Каземіро, 46) - Родріго (Себальос, 70), Азар (Асенсіо, 46), Вінісіус Жуніор (Діас, 70).

Барселона: тер Стеген (Пенья, 62) - Араухо (Дест, 63), Крістенсен (де Йонг, 46), Ерік Гарсія (Піке, 63), Альба (Бальде, 46) - Бускетс (Ніко, 63), Педрі (Роберто, 63), Гаві (Кессьє, 46) - Рафінья (Депай, 63), Левандовський (Обамеянг, 46), Фаті (Дембеле, 46).

Раніше Лунін отримає більше ігрового часу у Реалі.