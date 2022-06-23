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Американська синхроністка знепритомніла після виступу та не дихала 2 хвилини ФОТО

Сьогодні 13:14 Андрій Дунець 235 0
Американська синхроністка знепритомніла після виступу та не дихала 2 хвилини ФОТО
#Синхроне плавання

Джерело - Чемпіон.

Представниця США з артистичного плавання Аніта Альварес знепритомніла після власного виступу на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Альварес виступила у фіналі й завершила програму, але не виплила на поверхню. Це помітили глядачі на трибунах і почали сигналізувати. Тренерка спортсменки Андреа Фуентес стрибнула у воду й витягнула непритомну підопічну з басейну з допомогою рятувальника. Спортсменка не дихала протягом двох хвилин.

Аніті надали медичну допомогу. Лікарі перевірили стан американської спортсменки. На щастя, з Альварес вже гаразд, її життю нічого не загрожує, усі показники у нормі. 23 червня лікарі ухвалять рішення про її участь у командних змаганнях у Будапешті.

Зазначимо, що Альварес є дворазовою бронзовою медалісткою Панамериканських ігор у синхронному плаванні та учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жайнеро та Токіо. Крім того, вона - восьмиразова чемпіонка етапів Світової серії. Аніта Альварес тричі визнавалася найкращою артистичною плавчинею року в США.

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