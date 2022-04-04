Тернопільська Нива відправила на Луганщину та Київщину 1000 банок консервів

Джерело - Чемпіон.

Тернопільська Нива відправила гуманітарну допомогу на Київщину та Луганщину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

1000 банок м'ясних консервів були надіслані в регіони на минулому тижні.

Нива також подякувала ексгравцям клубу Андрію Скакуну та Ігорю Пердуті за постійну допомогу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Нива Тернопіль/Nyva Ternopil (@nyvaternopil)

Раніше Нива зібрала 10 тонн продуктів для потреб армії та переселенців.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua