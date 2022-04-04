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Тернопільська Нива відправила на Луганщину та Київщину 1000 банок консервів

Сьогодні 13:24 Віктор Слюсаренко 112 0
Тернопільська Нива відправила на Луганщину та Київщину 1000 банок консервів
#Нива Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

Тернопільська Нива відправила гуманітарну допомогу на Київщину та Луганщину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

1000 банок м'ясних консервів були надіслані в регіони на минулому тижні.

Нива також подякувала ексгравцям клубу Андрію Скакуну та Ігорю Пердуті за постійну допомогу.

Раніше Нива зібрала 10 тонн продуктів для потреб армії та переселенців.

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