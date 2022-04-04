Тернопільська Нива відправила на Луганщину та Київщину 1000 банок консервів

Джерело - Чемпіон.
Тернопільська Нива відправила гуманітарну допомогу на Київщину та Луганщину.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
1000 банок м'ясних консервів були надіслані в регіони на минулому тижні.
Нива також подякувала ексгравцям клубу Андрію Скакуну та Ігорю Пердуті за постійну допомогу.
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Раніше Нива зібрала 10 тонн продуктів для потреб армії та переселенців.
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