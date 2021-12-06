“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати

Компанія та клуб провели активний рік та влаштували ряд колаборацій.

FAVBET та Динамо співпрацюють з грудня 2018 року. Партнерство не випадкове, адже обидва бренди сповідують одні цінності - розвивають та рухають український футбол.

Останній рік виявився особливо продуктивним. Усе почалося із зовнішньої реклами у Києві. Вона була присвячена другому треблу в історії клубу. Минулого сезону Динамо виграло всі три внутрішні турніри. FAVBET долучився до святкування події та розмістив безліч рекламних банерів у столиці.

До старту нового сезону компанія спільно з клубом розробила візитівки для представлення футболістів на домашніх матчах. Тепер до запального голосу диктора НСК “Олімпійський” додалася емоційна картинка на табло. А також відео зі святкуванням забитих голів, щоб глядачі на трибунах знов і знов переживали неймовірний момент.

До старту нового сезону FAVBET та Динамо створили дві відео роботи. Одна з них — іміджевий ролик, що розповідає про філософію гри. Як із FAVBET, так і на футбольному полі важливо грати яскраво, вражати усіх навколо та отримувати задоволення від гри.

Другий ролик — емоційна історія про нерозривний зв’язок між фанатами, містом та клубом. Презентована перед стартом Динамо в єврокубках. У відео роботі відчувається рух міста, що веде динамівців до нових перемог.

Восени FAVBET відновила емоційні подорожі на популярні спортивні події Favbet Experience. Однією з них стала подорож в Барселону на легендарний “Камп Ноу”, де четверо щасливців змогли підтримати Динамо на виїзді з FAVBET.

Не забуває FAVBET і про вболівальників, що підтримують команду у домашніх матчах. На НСК “Олімпійський” організовані фан-зони, де всі охочі можуть пограти в ігри, взяти участь у промо-заходах та виграти призи. Та найголовніше — отримати позитивні враження перед грою.

FAVBET та Динамо задоволені партнерством та обіцяють ще більше цікавих колаборації до закінчення цього сезону.

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