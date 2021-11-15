Джерело - Чемпіон.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов прибув до міста Туркменбаші, де разом із міністрами пограв у футзал.

Про це повідомляє інформагентство Туркменістан сьогодні.

Бердимухамедов був нестримний - удари по м'ячу вражали точністю. Настільки, що у воротарів мимоволі підкошувалися ноги. Президент поділився секретом успіху: розповів, що вправи потрібно виконувати правильно, і тоді віддача для здоров'я буде висока. Після чого сів у літак та полетів у справах, залишивши захоплених чиновників розмірковувати про молодь Туркменістану, для якої і збудували цей спортивний комплекс.

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