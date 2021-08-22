Джерело - Львівська міська рада.

Віталій Ступак зі Львова переплив протоку Ла-Манш на честь 30-річниці Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба львівської міськради.

Плавець аматор подолав щонайменше 56 кілометрів у відкритій воді. Час 44-річного Ступака - 14,5 годин.

Заплив через Ла-Манш вважається одним із найскладніших завдань у світі. Для того, щоб заплив був офіційно визнаним, спортсменам дозволяється використовувати лише окуляри, шапку, затискач для носа та беруші. Спортсмени перепливають відрізок між Англією і Францією у найвужчій його ділянці, що становить близько 33 км, однак сильна течія може суттєво збільшити цю дистанцію, а відсутність гідрокостюму додатково ускладнює це завдання, - йдеться у повідомленні.

Віталію 44 роки, він спортсмен-аматор, тріатлоніст, фінішер Ironman, дворазовий підкорювач 27-кілометрового марафонського запливу на острові Орта в Італії, срібний чемпіон запливу в Каламаті, Греція (30 км), учасник першого в Україні пентамарафону (50 км) у 2020 році та фінішер Legendary swim (33 км) у 2020-му році. Батько трьох дітей, економіст-бухгалтер за освітою, Віталій вже близько 20-ти років працює спортивним масажистом.

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