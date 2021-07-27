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Перша українка на Евересті піднялася на найнебезпечнішу гору в світі

Сьогодні 09:47 254 0
Ірина Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі
Перша українка на Евересті піднялася на найнебезпечнішу гору в світі

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні о 8:42 за місцевим часом Ірина Галай піднялася на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі). Висота К2 - 8 611 метрів, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв. Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а в світі альпіністів - горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України. Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі, як до цього вважалося в світі альпінізму. Іра стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2. Разом з Іриною на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски. Зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини. У базовому таборі 2 (розташований на висоті 6800 метрів) їх чекає третій учасник експедиції відомий фотограф, уродженець Коломиї Назарій Кривошеєв.

Максим Розенко, Чемпіон

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