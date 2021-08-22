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Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу

Сьогодні 18:12 Андрій Твердохліб 487 0
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український ексфутболіст, а нині - тренер молодіжної збірної Руслан Ротань зіграв за збірну легенд світового футболу. Світові зірки впевнено перемогли збірну легенд латвійського футболу - 6:1. Ротань відзначився дублем.

Партнерами колишнього капітана збірної України були Луїш Фігу, Кевін Кураньї, Флоран Малуда, Хаміт Алтинтоп, Нуну Гомеш, Луї Саа і інші. Серйозна компанія...

1-й гол

2-й гол

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