Російська пропагандистка показала спільне фото з українським чемпіоном

Джерело - Чемпiон.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва розмістила у себе в Telegram спільне фото з олімпійським чемпіоном Токіо Жаном Беленюком.

"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка "зрада", - підписала фото Скабєєва.

Світлину було зроблено під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де Беленюк завоював срібну нагороду. На фото вони тепло обіймаються, а українець ще й демонструє свою медаль.

Тоді Жан ще не був народним депутатом, але вже йшов третій рік війни з РФ на Донбасі.

Беленюк у відповідь заявив, що не знає, хто така Скабєєва, хоча в руці вона тримала мікрофон з написом Росія. Боєць стверджує, що спільне фото з ним роблять багато фанатів.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, адже я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім не цікаво, чесно кажучи.

По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина.

Я йду по вулиці зі мною фотографується багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - сказав Беленюк.

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