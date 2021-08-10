Джерело - Чемпіон.

Уже цієї п'ятниці, 13 серпня, стартує сезон 2021/22 в Англійській Прем'єр-лізі. Саме час познайомити вас із журналісткою клубного телеканалу Лідса - Еммою Джонс.

45-річна дівчина є справжньою зіркою в Британії, і не лише через пишні форми. Джонс було двічі номіновано на премію "Молода журналістка року" в одному із британських видань, представляла національну телевізійну премію ITV2. Її називають "найяскравішим жіночим голосом Британії".

У 2017 році, коли Емма почала працювати в Лідсі, уболівальники "Павичей" назвали її прихід найкращим трансфером в історії клубу.

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