Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії

Джерело - Чемпіон.

Українська телеведуча футбольних програм, а віднедавна дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря, Дар'я Савіна, порадувала свої підписників у Instagram новими відвертими світлинами.

"Влаштувала невеличкий показ мод коханому", - зазначила дівчина.

Хоча хіба дише коханому? У Савіної - 224 тисячі підписників у Instagram.

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