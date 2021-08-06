 Уся спека пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото | Блоги | Champion.com.ua
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Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото

Сьогодні 12:56 Андрій Дунець 387 0
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото
Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбувся фінал у змаганнях з пляжного волейболу на Олімпіаді-2020 серед жінок. Перемогу святкували американські спортсменки здолавши своїх суперниць із Австралії. Пропонуємо вам насолодитися усією красою цього чудового виду спорту.

 

Додамо, що раніше цього літа норвезькі представниці іншого пляжного виду спорту – гандболу – відмовилися виступати в традиційних купальниках на чемпіонаті Європи, за що були оштрафовані.

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