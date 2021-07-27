Американська суперзірка готова заплатити штраф замість норвезьких гандболісток

Джерело - Чемпiон.

Американська співачка Pink виплатить штраф замість норвезьких гандболісток, які відмовилися грати в бікіні під час чемпіонату Європи з пляжного гандболу.

Жіночу збірну Норвегії оштрафували за вихід на гру в шортах, а не бікіні

Про це зірка розповіла у своєму Twitter.

"Я дуже пишаюся жіночою командою Норвегії з пляжного гандболу за протест проти вкрай сексистських правил, що стосуються їхньої “уніформи”. Європейську федерацію гандболу треба оштрафувати за сексизм. Ви молодці, леді. Я з радістю заплачу за вас штраф. Продовжуйте в тому ж дусі", – написала Pink.

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