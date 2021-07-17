Тенісна родина. Відео з весілля Світоліної та Монфіса

Українка Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса.

З'явилося відео з весілля тенісної родини.

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