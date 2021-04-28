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Кличко привітав Динамо з чемпіонством

Сьогодні 16:09 Valeriy Ruchka 183 0
Кличко привітав Динамо з чемпіонством

Легендарний боксер та київський міський голова Віталій Кличко привітав футбольний клуб Динамо Київ із здобуттям чемпіонського титулу.

"Дорогі динамівці!

Щиро вітаю свою з дитинства улюблену команду з черговим чемпіонським титулом. Легких перемог у спорті не буває, але цей ваш тріумф, зважаючи на обставини, в яких здобувався, вийшов особливо важким.

Тим більш ефектне, заслужене і справедливе золото-2021. Воно символізує перемогу не тільки над суперниками та обставинами, а насамперед - над собою.

Ви ще раз переконливо довели: тільки наполеглива праця, командний дух і віра в свої сили робить лідерів - чемпіонами.

Натхнення футболістів, честолюбство та мудрість головного тренера, послідовність і стійкість керівництва, справді героїчні зусилля всіх працівників персоналу - ось фактори, що дозволили, незважаючи на пандемічне божевілля, повернути Києву звичний статус футбольної столиці.

"Ми - це "Динамо"! Київ - це ми!" Під цим гаслом найпопулярніший клуб України демонструє сьогодні передові результати на тлі справді чемпіонської гри. Вбачаю в цьому закономірну спадкоємність, адже цього року виповнюється 60 літ від завоювання київським колективом найпершого чемпіонства, а буквально за кілька днів ми відзначатимемо ювілей блискучої звитяги ваших попередників із команди Лобановського в європейському Кубку кубків.

Бажаю й вам не зупинятися в своєму спортивному злеті, прагнути до нових турнірних висот, звісно ж, і на міжнародній арені.

Бажаю завершити сезон іще одним успіхом - покласти золоті медалі в Кубок України.

Київ пишається вами, чемпіони наших сердець!", - йдеться у повідомленні.

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