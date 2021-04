Відео дня. Кубок Євро-2020 ледь не знищили в Румунії

В Бухарест прибув трофей Євро-2020, проте презентація ледь не обернулася його знищенням.

У момент, коли кореспондентка висвітлювала захід у прямому ефірі, порив вітру повалив банер прямо на трофей, який в результаті впав на землю.

Через інцидент заходи, що залишилися, в Бухаресті були скасовані. Сама дівчина майже не постраждала, оскільки головний удар припав на кубок.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i