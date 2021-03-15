What is zbirna? Відеочелендж з'явився і про національну команду

Кілька днів тому в Instagram з'явився ефектний ролик, де зібрані відеонарізки з відомих туристичних місць і красивих природних ландшафтів України, знятих з висоти пташиного польоту. Його розмістив мандрівник і автор проєкт "Ukraine is my Home" Назар Дорош.

Зараз відео зібрало близько 3,4 млн переглядів. А натхненні українці почали знімати подібні ролики з красотами своїх рідних міст, компаній і багато чого іншого, запустивши таким чином челендж "What is Ukraine".

От з'явилося відео і про збірну України з футболу.

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