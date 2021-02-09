Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше

Джерело - Forbes.
Зірка Лейкерс Леброн Джеймс всьоме поспіль очолив рейтинг Forbes - найбагатших баскетболістів НБА. У сезоні 2020/21 зарплата Джеймса становить 31,4 мільйона, решта - 64 млн - сторонні доходи. Слід зазначити, що сумарний дохід Леброна за баскетбольну кар'єру перевищить 1 мільярд доларів. Раніше позначку в мільйон подолали лише 4 спортсмена: Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.
Що стосується безпосередньо зарплати за контрактом, то в сезоні 2020/21 найбільше заробить лідер Голден Стейт Стефен Каррі (34,1млн). Загальний прибуток розігруючого - 74,4 млн.
Також видання повідомляє, що участь у продовженні фільму Космічний Джем можем принести Джеймсу ще біля 10 млн.
Рейтинг найбагатших баскетболістів НБА (млн дол)
Факти
• Десятка з рейтингу Forbes сумарно заробляє 558 мільйонів доларів. 44% від цієї суми - сторонні доходи гравців;
• Загальний дохід Леброна за кар'єру перевищив мільярд доларів. Тільки Вудс, Мейвезер, Роналду і Мессі заробили стільки в період спортивної активності;
• 158,2 мільйона доларів - стільки разом отримають Дюрент, Харден і Ірвінг, які грають за Бруклін;
• Рассел Вестбрук займає четверте місце в рейтингу Forbes. Його Вашингтон йде на останньому місці в Східній конференції;
• Стефен Каррі випереджає Леброна із зарплати в НБА (34,4> 31,4), але за загальним доходу програє йому 20 мільйонів євро;
• Ліллард зробив партнерство з лінійкою продуктів Bolt24 від Gatorade. Туди входять енергетики, спортивні напої, соки, молоко та інші рідини;
• Клей Томпсон пропускає другий сезон НБА через травму. Його сумарний дохід без урахування зарплати становить 15 мільйонів доларів. Більшу частину цієї суми приносить китайський бренд взуття Anta;
• Кайрі Ірвінг пропустив кілька матчів в січні. Потім пояснив, що йому потрібна була пауза. Вона коштувала Ірвингу близько мільйона доларів.
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