Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше

Джерело - Forbes.

Зірка Лейкерс Леброн Джеймс всьоме поспіль очолив рейтинг Forbes - найбагатших баскетболістів НБА. У сезоні 2020/21 зарплата Джеймса становить 31,4 мільйона, решта - 64 млн - сторонні доходи. Слід зазначити, що сумарний дохід Леброна за баскетбольну кар'єру перевищить 1 мільярд доларів. Раніше позначку в мільйон подолали лише 4 спортсмена: Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Що стосується безпосередньо зарплати за контрактом, то в сезоні 2020/21 найбільше заробить лідер Голден Стейт Стефен Каррі (34,1млн). Загальний прибуток розігруючого - 74,4 млн.

Також видання повідомляє, що участь у продовженні фільму Космічний Джем можем принести Джеймсу ще біля 10 млн.

Рейтинг найбагатших баскетболістів НБА (млн дол)

1. Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) — 95,4;

2. Стефен Каррі (Голден Стэйт Ворріорз) — 74,4;

3. Кевін Дюрент (Бруклін Нетс) — 65,2;

4. Расселл Вестбрук (Вашингтон Віззардс) — 58,1;

5. Джеймс Харден (Бруклін Нетс) — 50;

6. Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс) – 49;

7. Клей Томпсон (Голден Стейт Ворріорз) — 43,3;

8. Кайрі Ірвинг (Бруклін Нетс) — 43;

9. Кріс Пол (Фінікс Санс) — 40,1;

10. Деміан Ліллард (Портленд Трейл Блейзерс) — 39.

Факти

• Десятка з рейтингу Forbes сумарно заробляє 558 мільйонів доларів. 44% від цієї суми - сторонні доходи гравців;

• Загальний дохід Леброна за кар'єру перевищив мільярд доларів. Тільки Вудс, Мейвезер, Роналду і Мессі заробили стільки в період спортивної активності;

• 158,2 мільйона доларів - стільки разом отримають Дюрент, Харден і Ірвінг, які грають за Бруклін;

• Рассел Вестбрук займає четверте місце в рейтингу Forbes. Його Вашингтон йде на останньому місці в Східній конференції;

• Стефен Каррі випереджає Леброна із зарплати в НБА (34,4> 31,4), але за загальним доходу програє йому 20 мільйонів євро;

• Ліллард зробив партнерство з лінійкою продуктів Bolt24 від Gatorade. Туди входять енергетики, спортивні напої, соки, молоко та інші рідини;

• Клей Томпсон пропускає другий сезон НБА через травму. Його сумарний дохід без урахування зарплати становить 15 мільйонів доларів. Більшу частину цієї суми приносить китайський бренд взуття Anta;

• Кайрі Ірвінг пропустив кілька матчів в січні. Потім пояснив, що йому потрібна була пауза. Вона коштувала Ірвингу близько мільйона доларів.

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