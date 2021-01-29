ПСЖ представив ще один комплект форми на нинішній сезон в колаборації з брендом Jordan.
На такий дизайн розробників надихнув Чумацький шлях:
🆕👕🌌 #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦
📸 @LittleShaoPhoto pic.twitter.com/l3ljtY3Zei
🆕⚽🏀 #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
Une nouvelle tunique, pour une autre 𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤𝙣 🌌✨#WeAreParis pic.twitter.com/Qm2tG92ure
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