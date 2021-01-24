 Легендарний Мак-Грегор став мемом. У соціальних мережах сміються з ірландця | Блоги | Champion.com.ua
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Легендарний Мак-Грегор став мемом. У соціальних мережах сміються з ірландця

Сьогодні 16:38 Valeriy Ruchka 411 0
Легендарний Мак-Грегор став мемом. У соціальних мережах сміються з ірландця

Американець Дастін Пуар'є здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях ірландцем Конором Мак-Грегором в головному бою UFC 257, який відбувся на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

Фотографія лежачого на настилі Макгрегора стала вірусною в соціальних мережах. Користувачі Twitter створили велику кількість мемів з ірландцем.

Конора поєднали з іншим відомим мемом - колишнім кандидатом в президенти США Берні Сандерсом.

 

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