 Сестри-чемпіонки. Валя і Віта Семеренко святкують ювілей | Блоги | Champion.com.ua
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Сестри-чемпіонки. Валя і Віта Семеренко святкують ювілей

Сьогодні 10:22 Valeriy Ruchka 734 0
Сестри-чемпіонки. Валя і Віта Семеренко святкують ювілей

Сьогодні, 18 січня, українські біатлоністки Валентина і Віта Семеренки святкують 35-річчя.

Обидві сестри є олімпійськими чемпіонками 2014 року в естафетній гонці. Віта до того ж взяла "срібло" в спринті.

Віта є срібним призером чемпіонату світу, призером чемпіонату Європи серед юніорів, срібним призером першості світу серед дівчат, бронзовим і срібним призером чемпіонату світу серед юніорів, неодноразовою чемпіонкою першостей і чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній зимовій універсіаді виграла 4 медалі (1 золота, 1 срібна, 2 бронзових).

На етапах Кубку світу вона здобула 4 перемоги, 10 особистих і 13 естафетних подіумів.

Валентина - чемпіонка та п'ятиразова призерка чемпіонатів світу, переможниця та призерка етапів кубка світу, чемпіонка світу серед юніорів 2004 року, семиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу з літнього біатлону 2011 року в спринті, неодноразова чемпіонка першостей та Чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній зимовій універсіаді виборола 4 медалі (3 срібні, 1 бронзову). Учасниця зимових Олімпійських ігор 2006 року в Турині, 2010 року у Ванкувері, 2014 року в Сочі та 2018 року у Пхьончхані.

Багаторазова чемпіонка і призерка етапів Кубка світу. У сезоні 2014—15 посіла третє місце у загальному заліку Кубка світу. Також увійшла до десятки найкращих у сезоні 2013—14 (8-е місце).

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