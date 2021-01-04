 Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол | Блоги | Champion.com.ua
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Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол

Сьогодні 13:00 Valeriy Ruchka 1177 0
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Байєра Надім Амірі відзначився феноменальним забитим м'ячем в матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта.

Флоріан Вірц вивів на ударну позицію свого партнера, який примудрився технічно пошити у дурні захисника та відправив м'яч у сітку поміж ніг голкіпера.

Попри цей красивий гол, Байєр все ж програв зустріч, футболісти Айнтрахта здійснили камбек (2:1).

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