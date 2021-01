Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол

Півзахисник Байєра Надім Амірі відзначився феноменальним забитим м'ячем в матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта.

Флоріан Вірц вивів на ударну позицію свого партнера, який примудрився технічно пошити у дурні захисника та відправив м'яч у сітку поміж ніг голкіпера.

Попри цей красивий гол, Байєр все ж програв зустріч, футболісти Айнтрахта здійснили камбек (2:1).

Nadiem Amiri already starting the conversation for Goal of the Year 🤯(via @ESPNFC ) pic.twitter.com/cW1eOX3t6Z