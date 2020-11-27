 Фото дня. Українська тенісистка народила хлопчика нападнику Динамо Родрігесу | Блоги | Champion.com.ua
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Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо

Сьогодні 17:39 Андрій Твердохліб 113 0
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо

Джерело - Чемпіон.

У вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса та тенісистки Ольги Янчук народився хлопчик.

Про це в своєму Instagram повідомила новоспечена мама.

"Найкращий день у моєму житті", - підписала сторіз Янчук.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися в 2020 році, а місяць тому тенісистка повідомила про свою вагітність. Відомо, що в Родрігеса є син Джейден, який народився у 2018 році.

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