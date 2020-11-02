Джерело - Чемпіон.

Українці вимагають від футболіста збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамоса виправити татуювання на нозі з написом KIEV 2018.

YouTube-шоу Телебачення Торонто виступило в якості ініціатора і створило петицію на Change.org, яку вже підписали понад 1500 осіб.

У петиції зазначено, що міста Kiev немає, бо це переклад з російської назви столиці України, а правильно з української мови місто перекладається як Kyiv.

"Саме назву Kiev нав'язував українцям Радянський Союз, десятиліттями знищуючи українську мову в усіх сферах суспільного життя українців.

Для українців це принципові та важливі речі, тому українське Міністерство закордонних справ навіть запустило ініціативу #KyivNotKiev і #CorrectUA", - йдеться в петиції.

Серхіо Рамос набив на нозі назву Києва у 2018-му році, коли Реал грав у столиці України у фіналі Ліги чемпіонів і переміг Ліверпуль з рахунком 3:1.

Також у захисника на нозі прописані Лісабон, Мілан і Кардіфф - у цих містах футболіст також вигравав фінали ЛЧ.

Петицію можна підтримати за посиланням

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