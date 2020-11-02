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Воротар Стяуа забив шалений гол ударом від своїх воріт

Сьогодні 18:20 Valeriy Ruchka 1240 0
Воротар Стяуа забив шалений гол ударом від своїх воріт

Джерело - Чемпіон.

Унікальний гол був забитий воротарем у Румунії. Наддальнім ударом відзначився голкіпер клубу Стяуа з Бухареста (який тепер називається FCSB через конфлікт, пов'язаний з правами на цю назву).

19-річний воротар Резван Удря виносив м'яч від своїх воріт. Його колега-супротивник з клубу Волунтарі діяв вкрай невдало, і м'яч, пролетівши 80 метрів, залетів в сітку його воріт.

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