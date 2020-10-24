Володимир Зеленський вважає, що Україні потрібні Олімпійські ігри. Вони залучать купу інвестицій, жирно позначать нашу країну на мапі світу, після них лишиться супер-крута інфраструктура!

Вважається, що такі масштабні події як Олімпіада відкривають купу можливостей. Але разом з тим, несуть ще більше проблем.

Олімпійські Ігри — це забавка для багатих, своєрідне казино. Шансів виграти в ньому небагато, але є азарт. І якщо грошей предостатньо — програвати не так страшно. Але це точно не про Україну.

Існує багато прикладів проведення Олімпіади у різних країнах, після яких лишились величезні борги, інфраструктура виявлялась нікому не потрібною, а після проведення ігор вибухали корупційні скандали.

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