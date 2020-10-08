Джерело - Чемпіон.

7 жовтня, в Кременчуці відбувся перший матч фіналу плей-оф чемпіонату УХЛ - в битві за золото зійшлися місцевий Кременчук і Донбас.

В рамках цього матчу донеччани поступалися 0:3, відігралися і навіть встигли вийти вперед, проте "містяни" за 6 секунд до кінця основного часу на характері зрівняли рахунок і перевели гру в овертайм. А в додатковий час шайба капітана Донбасу Віктора Захарова принесла донеччанам першу перемогу в фіналі.

Однак цей матч запам'ятався уболівальникам не тільки напруженням емоцій на льоду, але і великою кількістю красивих шайб. Наприклад, форвард Кременчука Віктор Тютченко вчасно опинився на п'ятаку донеччан і встиг з льоту потужно добити шайбу і закинути у ворота Трифонова.

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