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Слідуй за мрією! Неймовірна історія маленького американця, який сьогодні зустрінеться з Надалем

Сьогодні 11:31 Андрій Твердохліб 78 0
Слідуй за мрією! Неймовірна історія маленького американця, який сьогодні зустрінеться з Надалем

Джерело - Чемпіон.

20-річний американський тенісист Себастьян Корда в 1/8 фіналу Roland Gorros зіграє проти короля грунту Рафаеля Надаля.

Здавалося б звичайна гра, але...

Будучи ще зовсім хлопчиськом Корда вболівав за Рафаеля Надаля, великий іспанець був кумиром юного американця, йому навіть в дитинстві вдалося сфотографуватися і отримати автограф Рафаеля Надаля.

"Завдяки своєму кумиру я став грати в теніс. Я в своїх найпотаємніших мріях не міг припустити, що доля нас зведе знову разом, але вже на корті", - прокоментував майбутній поєдинок американець.

Але це ще не все. Себастьян Корда - син того самого легендарного чеського тенісиста Петера Корди - фіналіста Roland Garros-1992 та переможця Australian Open-1998. Хто знає, можливо, син перевершить досягення свого батька, проте сьогодні він вийде на корт проти кумира дитинства...

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