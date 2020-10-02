Джерело - Чемпіон.

Мілан переграв португальський Ріу Аве і здобув путівку в Лігу Європи.

Основний час завершився з рахунком 1:1, а у додатковий час команди забили ще по одному голу.

Найцікавіше почалося в серії пенальті. На стадіоні панував шалений дощ, а ворота для одинадцятиметрових були вибрані так, що гравцям, які виконували удари краплі летіли в обличчя.

Загалом було виконано 24 удари, 7 з яких були повз ворота. Участь у пробиванні 11-метрових ударів взяли і голкіпери команд. У підсумку "росонеррі" перемогли з рахунком 9:8.

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