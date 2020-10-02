 АЕК з українцями переграв Вольфсбург. Результати матчів кваліфікації Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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АЕК з українцями переграв Вольфсбург. Результати матчів кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 00:55 483 0
У кваліфікації європейського кубка зіграно 21 матч
АЕК з українцями переграв Вольфсбург. Результати матчів кваліфікації Ліги Європи
#Мілан, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

Відбулися фінальні матчі кваліфікації Ліги Європи з футболу сезону 2020/2021 років. 

Ліга Європи
Кваліфікація, фінал
1 жовтня

Клуж (Румунія) - КуПС (Фінляндія) 3:1 (2:0)

Арарат-Вірменія (Вірменія) - Црвена Звезда (Сербія) 1:2 (0:1)

Динамо (Хорватія) - Флора (Естонія) 3:1 (2:0)

Слован (Чехія) - АПОЕЛ (Кіпр) 1:0 (0:0)

Мальме (Швеція) - Гранада (Іспанія) 1:3 (1:1)

Русенборг (Норвегія) - ПСВ (Нідерланди) 0:2 (0:1)

Шарлеруа (Бельгія) - Лех (Польща) 1:2 (0:2)

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) - Вікторія (Чехія) 1:0 (1:0)

Динамо (Брест, Білорусь) - Лудогорець (Болгарія) 0:2 (0:0)

Копенгаген (Данія) - Рієка (Хорватія) 0:1 (0:1)

Легія (Польща) - Карабах (Азербайджан) 0:3 (0:0)

Стандард (Бельгія) - Фегервар (Угорщина) 3:1 (0:1)

Сараєво (Боснія і Герцеговина) - Селтік (Шотландія) 0:1 (0:0)

Базель (Швейцарія) - ЦСКА (Болгарія) 1:3 (0:0)

Дандолк (Ірландія) - Класвік (Фарерські острови) 3:1 (1:0)

Янг Бойз (Швейцарія) - Тирана (Албанія) 3:0 (1:0)

Рейнджерс (Шотландія) - Галатасарай (Туреччина) 2:1 (0:0)

АЕК (Греція) - Вольфсбург (Німеччина) 2:1 (0:1)

Ріу Аве (Португалія) - Мілан (Італія) 2:2 (0:0, 1:1, 1:0, 0:1) (пен. 8:9)

Спортінг (Португалія) - ЛАСК (Австрія) 1:4 (1:1)

Тоттенгем (Англія) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 7:2 (4:1)

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться 2 жовтня. Початок о 14:00.

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