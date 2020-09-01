 Російська попса на зборах збірної України. Новачки виконали церемонію посвяти. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти

Сьогодні 13:49 Valeriy Ruchka 349 0
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти

Кожен збір вже традиційно гравці, які прибули в розташування команди вперше, проходять церемонію посвяти. Вона передбачає виконання гравцем пісні перед партнерами по команді після вечері.

Оскільки минулий збір команди Андрія Шевченка проходив майже рік тому, на це були присутні аж 10 нових гравців і членів тренерського штабу.

Так, після вечері команду розважали Георгій Бущан, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Владислав Супряга і Богдан Михайліченко. Ігор Харатін не встиг приїхати в розташування команди до вечері.

Футболісти розбилися на команди по три людини. Перша трійка, що складалася з Михайліченка, Сироти і Бондаря назвалася Телепузиками і виконала пісню групи Руки Вверх  "18 мнє уже". Друге тріо в складі Бущана, Супряги і Тимчика під назвою Тройнічок заспівали відому всім пісню "Ах, Одесса".

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