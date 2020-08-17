Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней

Совсем скоро возобновится регулярный сезон в НБА. Это значит, что команды вновь поведут борьбу за титул. Правда, новый чемпион будет определен только осенью, поэтому пока есть время для того, чтобы предугадать потенциального победителя. Для этой цели идеально подойдет сайт https://rocketbet.ru/basketball/, где собрана вся актуальная информация, включая текущие котировки букмекеров. К слову, если ориентироваться исключительно на коэффициенты, то можно сделать вывод, что главные претенденты на титул – "Лейкерс" и "Клипперс", однако это не совсем так. Теоретически "Торонто" вполне может составить конкуренцию признанным фаворитам. По крайней мере, есть определенные факторы, благодаря которым успех "Рэпторс" выглядит реалистично.

Каждый претендент на трофей может оступиться

К сожалению, общий уровень команд, борющихся за заветные перстни, сравнительно низкий. Конечно, речь идет лишь о субъективной оценке ситуации, но она имеет право на жизнь, так как:

"Лейкерс" – это команда, которая чем-то похожа на "Кливленд" старого образца, где единоличным лидером был Джеймс. Правда, теперь Леброн может рассчитывать не только на себя, ведь рядом есть Энтони Дэвис. Соответственно, атакующий потенциал "Лейкерс" действительно высок, но защитная линия команды далеко не самая надежная. Алекс Карузо, Джей Ар Смит и Дион Уэйтерс – это не те игроки, на которых стоит рассчитывать в критический момент; "Клипперс" – весьма опасный коллектив с прекрасным кадровым потенциалом, но только на бумаге. Дело в том, что у многих ключевых исполнителей уже сейчас возникли проблемы со здоровьем, а хорошей альтернативы нет. Таким образом, если стартовая пятерка не сделает результат, что маловероятно на длительной дистанции, то чемпионский титул "Клипперс" не получат; "Бакс". Результат этой команды во многом зависит от формы Янниса Адетокунбо. Почему-то есть уверенность, что грек не "дотащит" свой коллектив до финала, даже при помощи Криса Мидлтона. И пусть американский "снайпер" прекрасно проявил себя в нынешнем сезоне, его вряд ли стоит сравнивать со звездами первой величины.

Что касается остальных команд, они вовсе не дотягивают до чемпионского уровня, поэтому не являются претендентами на титул.

Сравнительно легкий график

Этот чемпионат во многом отличается от всех предыдущих сезонов поэтому команды имели возможность накопить силы перед решающим рывком. К тому же, борьба за титул значительно упрощена: матчей будет меньше, преимущество домашней площадки отсутствует и поединки будут сыграны в одном городе. Все вышеперечисленные факторы увеличивают шансы "Торонто" на чемпионский титул, хоть это и звучит весьма странно. Дело в том, что игроки "Рэпторс" идеально приспособились к новым условиям. По крайней мере, они активно тренируются, в отличие от многих коллег по цеху. Это весьма важный аспект, учитывая тот факт, что некоторые звездные игроки, вдохновившись примером Джеймса Хардена, нарушают режим без зазрения совести.

Высокая конкуренция в Западной конференции

Учитывая превосходное выступление "Далласа" и "Оклахомы" в рамках регулярного чемпионата, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что эти команды дадут бой признанным фаворитам из Лос-Анджелеса. Соответственно, тот коллектив, который доберется до финала, потеряет гораздо больше сил, чем "Торонто". Конечно, канадцы сами должны переиграть сильных соперников. Это весьма сложная, но выполнимая задача для подопечных Ника Нерса. К тому же, опытный наставник получит возможность для ротации состава, в отличие от многих коллег по цеху. И пусть в этом составе нет звезд мирового масштаба, зато он выглядит максимально сбалансированным. Соответственно, с таким коллективом можно решать самые сложные задачи, вплоть до завоевания чемпионского титула.

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