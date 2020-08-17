Джерело - Чемпіон.

Напередодні півфінальної гри Ліги Європи між Шахтарем і Інтером згадуємо двоматчеве протистояння суперників 15-річної давнини. Тоді в кваліфікації Ліги чемпіонів, італійці виявилися сильнішими та вийшли до групової стадії.

10 серпня 2005 року в Донецьку гірники програли - 0:2.

Рівно за два тижні в Мілані команди розписали нічию - 1:1.

Нагадаємо, півфінал Інтер - Шахтар відбудеться сьогодні о 22:00. Першим фіналістом стала іспанська Севілья, яка напередодні перемогла Манчестер Юнайтед.

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