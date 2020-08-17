 Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 00:02 8213
Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру
Сьогодні 01:49 236
Севілья перемогла Манчестер Юнайтед і вийшла до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:56 2354
Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було
Вчора 23:55 7553
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 23:55 7052
Батько Лопеса: Думаю, Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу
Вчора 20:54 1483
Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги
Вчора 19:25 848
Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії
Вчора 19:10 342
Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників
Вчора 16:40 847
Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи
Вчора 13:30 1316
Блоги
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні Valeriy Ruchka
14.08.2020 11:20 866
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
13.08.2020 22:14 4733
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1086
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 6046
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 1061
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:49 Футбол Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру 236
00:02 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 8213
16 Серпня 2020
23:56 Футбол Севілья перемогла Манчестер Юнайтед і вийшла до фіналу Ліги Європи 2354
23:55 Футбол Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було 7553
23:55 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 7052
23:53 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 6900
23:52 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1142
23:50 Пряма трансляція РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1623
23:40 Футбол Фіорентина зацікавилася Мартінесом 742
23:25 Футбол Тайсон: З Інтером сподіваємося зіграти як проти Базеля 815
23:10 Футбол Мессі повідомив керівництво Барселони, що хоче залишити клуб 1259
22:55 Футбол Годін: Шахтар - команда, яка звикла грати у Лізі чемпіонів 888
22:51 Блог Прокляття Гвардіоли чи перебільшена геніальність? 508
22:40 Футбол Бєлік: У Шахтаря буде багато проблем із Лукаку 962
22:25 Футбол Конте: Клубна структура Шахтаря вміє шукати таланти 1001
22:10 Футбол Шаран: У роздягальні я попросив вибачення у хлопців 1212
21:55 Футбол Конте: Не хочу говорити про Миколенка 1344
21:40 Формула 1 Гамільтон встановив рекорд Формули-1, випередивши Шумахера за кількістю подіумів 1211
21:23 Футбол Фред та Погба вийдуть у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Севільєю 433
21:18 Футбол Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи 1279
21:07 Футбол Гол Михайліченка допоміг Андерлехту переграти Сінт-Трейден у 2 турі Ліги Жупіле 1557
21:06 Пряма трансляція Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 4087
20:54 Бокс Батько Лопеса: Думаю, Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу 1483
20:40 Футбол Федорчук: Інтер буде тиснути на найслабше місце Шахтаря 1466
20:24 Блог Відео дня. Михайліченко забив шедевральний гол у дебютній грі за Андерлехт 3476

Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру

Сьогодні 01:49 236 0
Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья, перемігши в 1/2 фіналу Манчестер Юнайтед пробилася до головного матчу турніру.

Таким чином, севільці вшосте зіграють у фіналі Ліги Європи (Кубку УЄФА), що є абсолютним рекордом турніру. Цікаво, що всі 5 попередніх фіналів (2006, 2007, 2014, 2015, 2016) червоно-білі виграли. Нагадаємо, що в 2015 році Севілья перемогла у вирішальному матчі наш Дніпро. Італійські Інтер і Ювентус, англійський Ліверпуль і менхенгладбахська Боруссі грали в фіналі по 4 рази. Перші три команди виграли по 3 трофеї. Боруссія - 2.

Суперник Севільї у фіналі визначиться сьогодні в матчі Інтер - Шахтар. Тож як бачимо, нераадзуррі мають шанс пробитися до фіналу вп'яте.

Коментарі ()