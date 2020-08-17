Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья, перемігши в 1/2 фіналу Манчестер Юнайтед пробилася до головного матчу турніру.

Таким чином, севільці вшосте зіграють у фіналі Ліги Європи (Кубку УЄФА), що є абсолютним рекордом турніру. Цікаво, що всі 5 попередніх фіналів (2006, 2007, 2014, 2015, 2016) червоно-білі виграли. Нагадаємо, що в 2015 році Севілья перемогла у вирішальному матчі наш Дніпро. Італійські Інтер і Ювентус, англійський Ліверпуль і менхенгладбахська Боруссі грали в фіналі по 4 рази. Перші три команди виграли по 3 трофеї. Боруссія - 2.

Суперник Севільї у фіналі визначиться сьогодні в матчі Інтер - Шахтар. Тож як бачимо, нераадзуррі мають шанс пробитися до фіналу вп'яте.