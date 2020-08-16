Севілья перемогла Манчестер Юнайтед і вийшла до фіналу Ліги Європи

Визначився перший фіналіст Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У Німеччині відбувся матч 1/2 фіналу Ліги Європи Севілья - Манчестер Юнайтед.

На старті зустрічі Манчестер Юнайтед вийшов вперед, забивши швидкий гол. Фернандеш реалізував пенальті. На 26-ій хвилині Сусо зрівняв рахунок ще до перерви. З початку другого тайму матчу Манчестер Юнайтед більше атакував, але надійну гру демонстрував голкіпер Севільї Боно, який кілька раз виручив свою команду. А на 78-ій хвилині Де Йонг забив переможний гол і Севілья вийшла до фіналу турніру.

Завтра, 17 серпня, у матчі Інтер - Шахтар визначиться другий фіналіст Ліги Європи.

Ліга Європи

1/2 фіналу, 16 серпня

Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Фернандеш (пен), 1:1 - 26 Сусо, 2:1 - 78 Де Йонг

Раніше, Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Фіорентини.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може підписати колишнього лідера Шахтаря.