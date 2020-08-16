Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг став одним з головних антигероїв матчу 1/2 фіналу ЛЧ проти Ліона (1:3).

Англієць пробив над порожніми воротами, коли рахунок був ще лише 2:1 на користь Ліона.

Жезус виконав ідеальну передачу на Стерлінга, якому залишалось обережно підставити ногу. Втім, нападник Манчестер Сіті примудрився вгамселити круглого вище, підтвердивши свою репутацію одного з головних марнотратів серед сучасних футбольних зірок.

Промах Стерлінга трапився на 86 хвилині, а вже через кілька секунд Ліон забив третій м'яч і поховав надії "містян" на прохід у наступний етап.

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