 Ліон переграв Ман Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 375 0
Дембеле забив два голи наприкінці поєдинку і приніс "ткачам" омріяну путівку до півфіналу
Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
#Ліон, #Манчстер Сіті, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліон здобув перемогу над Манчестер Сіті у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Французи досить швидко відкрили рахунок у матчі, проте в середині другої половини гри Кевін де Брейне відновив паритет.

Гру перевернув Мусса Дембеле, який забив два голи наприкінці поєдинку і приніс "ткачам" омріяну путівку до півфіналу

Ліга Чемпіонів
1/4 фіналу 
15 серпня

Манчестер Сіті - Ліон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Корне, 1:1 - 69 де Брейне, 1:2 - 79 Дембеле, 1:3 - 87 Дембеле

У півфіналі Ліон зустрінеться з Баварією, яка знищила Барселону.

Нагадаємо, Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко. У півфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ.

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