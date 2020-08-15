Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Дембеле забив два голи наприкінці поєдинку і приніс "ткачам" омріяну путівку до півфіналу

Джерело - Чемпіон.

Ліон здобув перемогу над Манчестер Сіті у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Французи досить швидко відкрили рахунок у матчі, проте в середині другої половини гри Кевін де Брейне відновив паритет.

Гру перевернув Мусса Дембеле, який забив два голи наприкінці поєдинку і приніс "ткачам" омріяну путівку до півфіналу

Ліга Чемпіонів

1/4 фіналу

15 серпня 15 серпня

Манчестер Сіті - Ліон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Корне, 1:1 - 69 де Брейне, 1:2 - 79 Дембеле, 1:3 - 87 Дембеле

У півфіналі Ліон зустрінеться з Баварією, яка знищила Барселону.

Нагадаємо, Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко. У півфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ.