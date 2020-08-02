 Голкіпер Арсенала розплакався після фіналу Кубка Англії | Блоги | Champion.com.ua
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Голкіпер Арсенала розплакався після фіналу Кубка Англії

Сьогодні 11:25 Valeriy Ruchka 485 0
Голкіпер Арсенала розплакався після фіналу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Арсенал виграв Кубок Англії. Особливо важливою перемога була для воротаря Еміліано Мартінеса: це перший трофей для воротаря в клубі, якщо відкинути напівофіційний Суперкубок.

Даючи інтерв'ю після матчу, аргентинець не зміг стримати емоцій, не відповів на питання і пішов - Обамеянгу довелося віддуватися в мікст-зоні.

Аргентинець переїхав до Лондона 10 років тому з академії Індепендьєнте - сім'я не хотіла його відпускати, але він розумів, що переїзд до Європи - це і кар'єра, і гроші. З фінансами в родині було дуже туго. Батьки навіть не приїжджали провідати його в Індепендьєнте - потрібно було їхати 250 кілометрів, а грошей на паливо не було.

"Я бачив, як батько плаче ночами через те, що не може оплатити рахунки", - згадує Еміліано.

Після питання про сім'ю Еміліано розплакався. Після матчу він напевно дзвонив батькам.

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